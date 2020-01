Gjenoppliver Xbox Perfect Dark eller en annen klassiker?

Xbox-sjefen Phil Spencer har startet 2020 med en rekke ertende og hintende meldinger på Twitter, og etter å ha besøkt det gigantiske flaggskipstudioet The Initiative har han gjort det igjen.

Spencer la ut følgende melding på Twitter etter turen til det meget hemmelighetsfulle studioet:

"Great update today with @DGallagher_LA @mattbooty and the team @TheInitiative. Incredibly talented studio challenging themselves to do new things things (and old things :-) ) in new ways."

Det er spesielt delen i parentes som har vekket manges interesse. Microsoft har i alle hovedsak bare sagt at The Initiative vil lage det de kaller AAAA-spill med fantastiske historier, grafikk, design og hva annet man måtte ønske, så det har ikke gått upåaktet hen at de har hyret inn folk som har jobbet med spill som Red Dead Redemption, God of War, Tomb Raider, Middle-earth: Shadow of Mordor og Titanfall. Dette har også fått mange til å tro studioet jobber med en helt ny spillserie, men ved å skrive "and old things" med et smilefjes har Spencer virkelig fått mange til å tro det er snakk om en reboot eller gjenoppliving av en franchise vi ikke har hørt fra på lenge.

Hva kan det være? År har gått siden vi hørte noe fra Perfect Dark, Brute Force, Crimson Skies eller Kameo, og med tanke på at alle disse åpner opp for både historie og interessant gameplay er det ikke umulig at en av disse er hva Spencer sikter til. Hva håper du det er?