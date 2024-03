Gjør alt romlig med XReal's Beam

HQ

Vi har nylig sjekket ut en rekke av XReals produkter som en del av vår videoserie Quick Look. Selskapet er kjent for sine spatial- og XR-dingser, inkludert briller som i praksis gjør en lignende jobb som Apple sitt heftige Vision Pro headset. For å fortsette denne satsingen har vi nå rettet oppmerksomheten mot Beam, som ytterligere forbedrer XR-tilbudet XReals enheter kan levere.

Ved å låse opp tre skjermmoduser til, forbedrer Beam massivt hva XReals dingser kan levere, så for å lære mer om akkurat dette og hvordan Beam klarer å oppnå denne bragden, kan du finne den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av tanker og fakta om enheten.