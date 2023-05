Gjør deg klar til å endre hvordan du griper kontrolleren din for Armored Core VI

HQ

Med Armored Core VI: Fires of Rubicon bare noen få måneder unna, er fansen hyping seg opp over potensialet for at "Armored Core Grip" kommer tilbake.

Tilbake på dagen ville utviklerne og spillerne holde kontrolleren omvendt for å spille Armored Core, med tommelen hvilende over utløserne i stedet for på pinnene og ansiktsknappene. Det ser rart ut når du ser grepet i tweeten, men det fikk absolutt franchisen til å skille seg ut.

<social> https://twitter.com/AsagiKurosagi/status/1601059570662932486</social>

Det virker lite sannsynlig at dette grepet vil være nødvendig for Armored Core VI: Fires of Rubicon som FromSoftware forventer forståelig nok mange nykommere til franchisen i sin siste iterasjon. Imidlertid, hvis du ønsker å endre hvordan du griper kontrolleren din, kan det legges inn et alternativ for å imøtekomme det.

Vil du prøve Armored Core Grip?