Gjør deg klar til å vaske Back to the Future

PowerWash Simulator er ikke fremmed for kule samarbeid, og nå er det tid for enda et, for Futurlab har nettopp avslørt at vi kommer til å få vaske Back to the Future. Det er ikke avslørt hva vi kommer til å få vaske, men den første teaser-traileren viser Holomax-teateret fra Back to the Future 2, og reklamebildet nedenfor viser en svært skitten DeLorean som bare ber om en skummende rens.

PowerWash Simulator er tilgjengelig for PC, PlayStation, Switch og Xbox - og Back to the Future Special Pack lanseres 16. november.