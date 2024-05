Gjør et kupp på billige Sega-spill til Xbox

HQ

Hvis du ønsker å fylle opp spillbiblioteket ditt til de regnfulle sommerdagene, kjører en av spillverdenens mest klassiske utgivere for tiden et stort Publisher Sale for Xbox.

Nærmere bestemt er det Sega, og akkurat nå har de gode rabatter på flere av sine klassiske titler - og også flere nyere. Gå raskt inn på Microsoft Store -appen via Xbox-konsollen din for å sjekke ut tilbudet i Deals -seksjonen, der vi har tatt oss friheten til å plukke ut det vi synes er fem virkelig gode tilbud og hvor mye rabatt hver tittel har :