Gjør ladingen enkel med Nomads Stand One Max

HQ

Som en del av den siste episoden av Quick Look har vi fått tak i en ny ladeløsning fra folkene på Nomad. Denne er kjent som Stand One Max 3rd Gen, og når det gjelder hvordan denne enheten skiller seg fra sine forgjengere utnytter den nå kreftene til Qi2 og trådløs lading samtidig for å kunne lade opp tre Apple-dingser samtidig mer effektivt.

Denne enheten kan lade opp en iPhone, AirPods og en Apple Watch samtidig, så husk å se den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker om Nomad Stand One Max.