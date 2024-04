Gjør ladingen enklere med Lift 4-i-1 fra Alogic

HQ

Det kan være et mareritt å lade opp flere elektroniske enheter når du er på farten eller på reise. Heldigvis har Alogic en løsning som kan avhjelpe mange av problemene dine.

Den heter Lift 4-in-1 og er en allsidig enhet som kan lade flere enheter samtidig, både trådløst og via kabel. Den bruker MagSafe-teknologi, noe som gjør den ideell for Apple brukere, og for å se hvordan den klarer seg, har vi satt enheten i fokus i vår siste episode av Quick Look.

Ta en titt på videoen nedenfor for å høre hva vår egen Magnus mener om Alogic Lift 4-in-1, og om den bør bli din neste reisekomponent.