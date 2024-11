Gjør rengjøringen enklere og mer effektiv med Dreames Z30

HQ

Vi vet alle hvordan det er å måtte ta frem støvsugeren og faktisk gjøre litt husarbeid for å unngå å leve i skitt og elendighet. Det er et slit og kan være ganske tidkrevende, men heldigvis forsøker Dreame å bidra til å gjøre husarbeidet mer strømlinjeformet enn noensinne, med støvsugeren Z30.

Denne støvsugeren har et 310AW sugesystem som er forbedret med en filtreringseffektivitet på 99,99 %, samtidig som den har en smart deteksjonsmekanisme som registrerer hva slags oppgave den står overfor og automatisk tilpasser suget til det. I tillegg har den et clean-to-edge-system og en maksimal trådløs driftstid på hele 90 minutter.

For å lære mer om Dreame Z30 og se om dette er støvsugeren for deg, må du huske å sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker.