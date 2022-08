Gjør Sifu så lett eller vanskelig du vil neste uke

HQ

Sloclap sitt Sifu er fortsatt ett av årets beste spill for min del, så da utviklerne i april avslørte at de skal gi oss en god del mer gratis til spillet etter hvert var det bare kremen på kaken. Gledelig nok følger de tidsskjemaet også.

For nå kan utviklerne fortelle at Sifu sin store sommer-oppdatering kan lastes ned den 31. august. Dette vil blant annet la oss velge mellom en drøss av ulike innstillinger avhengig av om vi ønsker å gjøre spillet mye lettere eller vanskeligere. Noen eksempler på dette er om fiender skal kunne gjøre skade selv om vi beskytter oss, om fiender skal kunne plukke opp våpen, om vi skal være usårbare og om tempoet skal senkes.

Samtidig introduseres et mer avansert poengsystem som virkelig måler hvor effektive vi er ved å ta høyde for hvert eneste slag, spark, kontring, unnvikelse og angrepsvariasjon. I tillegg får alle et nytt kostyme med en kul hatt, mens eiere av Deluxe-utgaven som lovet får et ekstra på toppen av det igjen. Du kan se alt dette i traileren under.