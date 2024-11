Gladiator 2 blir slaktet av en velkjent historiker

HQ

"Totalt Hollywood-tullprat". Slik beskriver Dr. Shadi Bartsch, historiker ved University of Chicago og forfatter av flere bøker om Romerriket, Gladiator 2. Uten å gå inn på spoilere, bemerker Bartsch at mye av handlingen i Colosseum er ren oppfinnelse, særlig når det gjelder dyrene som er involvert og hvordan de brukes. Da The Hollywood Reporter konfronterte filmens regissør, Ridley Scott, med denne kritikken, avviste han den som "historisk flisespikkeri". Gladiator 2 har premiere i Sverige 14. november, og selv om den kanskje ikke er spesielt historisk korrekt, håper vi i det minste at den er svært underholdende.

Hva er dine forventninger til Gladiator 2, og gleder du deg til filmen?