Gladiator 2 får en sterk kinopremiere selv uten amerikansk lansering

Mens Gladiator 2 ble utgitt sist fredag i en rekke territorier, har den fremdeles ikke debutert i USA ennå. Det kommer senere denne uken, den 22. november, hvor vi sannsynligvis vil se et stort billettkontorsprut i løpet av den påfølgende helgen.

Det betyr ikke at filmen ikke har gjort det bra allerede. På de internasjonale markedene har den så langt spilt inn 87 millioner dollar. Dette er selvfølgelig bare en brøkdel av det som trengs for å tjene inn Ridley Scotts budsjett på 210 millioner dollar, men vi kan forestille oss at det fortsatt er en enorm mengde billettinntekter som venter i USA.

Helgens andre store film, Red One, slet med å gjøre det like bra, selv med premiere både i USA og internasjonalt. Totalt spilte den inn over 84 millioner dollar, og med et budsjett på 250 millioner dollar trenger den mange flere som kjøper billetter for å gå med overskudd. Kanskje flere vil ønske å se en julefilm når den kommer i desember, men det reiser bare spørsmålet om hvorfor den skal slippes i november?