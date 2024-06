Gladiator 2 har "de største actionsekvensene som noensinne er filmatisert"

Den siste tiden har det kommet flere og flere positive rapporter fra utvalgte personer som har sett deler av den kommende Gladiator 2.

Nå melder GeekTyrant at klipp fra filmen ble vist under CineEurope-messen 2024, hvor skaperen Ridley Scott og Paramount-sjef Mark Viane deltok og holdt en liten tale. Der avslørte sistnevnte at Gladiator 2 har noen av de "største actionsekvensene som noensinne er satt på film". Og det høres jo lovende ut.

Filmen følger Lucius, sønn av den opprinnelige onde keiseren Commodus, som en gang møtte Maximus og ser på ham som et godt forbilde. Vi antar at det også blir store kamper i Colosseum, men det vet vi ikke med sikkerhet før filmen har premiere 15. november.