Gladiator 2 vil se Paul Mescal slåss mot en gjeng bavianer...

Paul Meskals rollefigur i Gladiator 2 skal angivelig ha en scene der han kjemper mot en flokk bavianer. Dette høres kanskje ganske søkt ut når det gjelder kampscenekonsepter, men avsløringen kommer fra regissør Ridley Scott.

HQ

I en samtale med The New Yorker avslørte Scott at etter å ha sett en video av aper som angrep turister i Johannesburg, bestemte han seg for at de var truende nok til å få sin egen kampscene i filmen.

"Bavianer er rovdyr", sa han. "Kan du henge fra det taket i venstre ben i to timer? Nei! En bavian kan det."

Gladiator 2 skal ha premiere senere neste år, men med SAG-AFTRAs streik som fortsatt påvirker produksjonen av en rekke store filmer, gjenstår det å se om den kan holde seg til lanseringen.