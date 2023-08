Gladiator 2-stjernen om Hollywoods treningsprogrammer: "De lyver"

HQ

Vi vet alle hvordan det høres ut når Chris Hemsworth, Hugh Jackman, The Rock, Mark Wahlberg og alle de andre går fra å være veltrente til kroppsbyggende monstre i løpet av noen måneder. Kylling! Brokkoli! Det vet selvsagt også hovedrolleinnehaveren i den kommende Gladiator 2 (Paul Mescal), som riktignok har trent for rollen, men kaller disse filmstjernediettene og treningsprogrammene for det de faktisk er: Løgner.

I et intervju med Esquire sier Paul Mescal:

"Jeg tror det sier seg selv at hvis du spiller en gladiator, må du være i god form og sterk. Men jeg tror at en film som Gladiator er annerledes fordi det for meg ikke er en superheltfilm der halve jobben går ut på å bli stor og sterk. I denne filmen er Russell nødt til å være sterk fordi det gir mening for karakteren hans. Og jeg tror det er mye mer interessante spørsmål og samtaler å ha om filmer som dette enn "Hvor mange kalorier har du spist i løpet av en dag?". Som jeg er overbevist om at det alltid er... Når du hører noen si at de spiste 7000 kalorier om dagen, tror jeg de lyver. Men ja, det har vært veldig interessant. Det er ikke noe jeg har gjort før, men jeg elsker treneren min. Det begynner å bli vanedannende. Det er store støvler å fylle."

