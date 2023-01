Glass Onion: A Knives Out Mystery har vært en enorm suksess for Netflix

HQ

Netflix endte opp med å betale veldig mye for Rian Johnsons Knives Out-univers, men alt tyder på at det var en god investering, for i likhet med forrige film har Glass Onion gjort det strålende på tjenesten.

Netflix har offisielt avslørt at filmen ikke bare er blant de mest sette filmene de første ti dagene, men at det er en god sjanse for at det kan bli tjenestens største filmlansering noensinne.

Det vil imidlertid først avgjøres etter Netflix' 28-dagers premiereperiode.

Med så stor suksess vill vi nok sannsynligvis få se mer av Benoit Blanc.