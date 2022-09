Glass Onion: A Knives Out Mystery virker mye større i første trailer

HQ

Det må være lov å si at noe av det som fikk ganske mange til å se Knives Out var det imponerende antallet stjerneskuespillere, men heldigvis viste det seg at selve filmen var meget god også. Derfor er det godt å se at oppfølgeren tilsynelatende følger samme suksessoppskrift.

Netflix har nå gitt oss den første traileren for Glass Onion: A Knives Out Mystery, og som om det ikke var nok at stjerner som Dave Bautista, Ethan Hawke, Edward Norton, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Madelyn Cline, Janelle Monáe og Leslie Odom Jr. er med i filmen synes jeg det virker interessant at Daniel Craig må løse et enda mer komplekst mordmysteriet på en yacht i Hellas. Kanskje litt spesielt siden filmen kommer til Netflix den 23. desember, men det er muligens like greit når kulda setter inn.