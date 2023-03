Glitch Busters: Stuck on You kommer i mai

Skybound Games og Toylogic har annonsert når enkeltspiller- og samarbeidsskytespillet, Glitch Busters: Stuck on You kommer på PC og konsoller. Sett til debut på PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 og PlayStation 5, vil det fargerike skytespillet komme 23. mai, og når det gjelder hva det vil gi spillerne i oppgave å overvinne, er synopsis for spillet som følger.

"I en fjern fremtid blir AI som befolker internett angrepet av mystiske virus - og det er opp til en gruppe Glitch Busters å hindre dem i å infisere hver AI i den virtuelle verden!"

Når det gjelder hva annet spillet vil tilby, blir vi fortalt at det vil inneholde samarbeid med opptil fire spillere, men er også helt spillbart alene. Det vil også se serien forlate sin tidligere 2D-grafikk for en 3D-stil, har en rekke opplåsbare våpen og evner, og vil bli satt over en rekke unike nivåer, inkludert en storby og også en vulkan.

Sjekk ut spilltraileren for tittelen nedenfor.