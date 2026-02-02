Glitter og glamour stjeler rampelyset i det siste glimtet av The Devil Wears Prada 2

Snart er det tid for Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci og flere til å gjenforenes i den etterlengtede The Devil Wears Prada oppfølgeren. Den fasjonable filmen kommer på kino så snart som 1. mai 2026, og med den datoen stadig nærmere, har en ny trailer for filmen med det treffende navnet The Devil Wears Prada 2 blitt delt, der skuespillerne er samlet igjen og Streep (som vanlig) skiller seg ut i sin kompromissløse rolle som mote- og medieikonet Miranda Priestly.

Når det gjelder hva denne filmen vil by på for de filminteresserte kinogjengerne, gir sammendraget noen ekstra godbiter av informasjon, inkludert nedenstående :

"Nesten 20 år etter at de gjorde sine ikoniske roller som Miranda, Andy, Emily og Nigel - Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci - vender Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci tilbake til New Yorks fasjonable gater og Runway Magazines elegante kontorer i den etterlengtede oppfølgeren til fenomenet som definerte en hel generasjon i 2006.

"Filmen gjenforener de opprinnelige hovedrolleinnehaverne med regissør David Frankel og manusforfatter Aline Brosh McKenna, og introduserer et helt nytt persongalleri med blant andre Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak og Conrad Ricamora. Tracie Thoms og Tibor Feldman gjentar også rollene sine som "Lily" og "Irv" fra den første filmen."

Utover dette kan du se traileren for The Devil Wears Prada 2 nedenfor, for å få en ny smakebit av 2026s mest fasjonable film.