Glorious' GMMK 3 HE hevder å være verdens mest tilpasningsdyktige tastatur

HQ

Som en del av vår udødelige og pågående videoserie, Quick Look, har vi nå fått hendene på et nytt tastatur som hevder å være verdens mest tilpasningsdyktige enhet i teknologikategorien. Tastaturet heter Glorious GMMK 3 HE, og takket være de store tilpasningsmulighetene både når det gjelder estetikk og skriveopplevelse, lover det å ha over én milliard konfigurasjoner, noe vår egen Magnus diskuterer i videoen.

Husk å se den siste Quick Look -episoden nedenfor, der vi ser nærmere på Glorious GMMK 3 HE og forklarer hvorfor dette er eller ikke er det neste tastaturet du bør se på til PC-spillstasjonen din.