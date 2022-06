Goat Simulator 3 troller Dead Island 2 og kommer i høst

Svenskene i Coffee Stain Studios liker å parodiere eller bare ha det gøy med velkjente spill i trailerene sine, men den nyeste slo virkelig på stortrommen.

For da naboene våre offentliggjorde en ny trailer i går trodde veldig mange at vi endelig skulle få se Dead Island 2 igjen siden starten nærmest kopierte annonseringstraileren for zombiespillet i 2014. Bare for å troppe det hele viste det seg at traileren var for Goat Simulator 3, noe som selvsagt er ekstra spesielt siden det ikke finnes en toer. Når det gjelder selve spillet får vi utforske et nytt sted kalt San Angora, og dette skal være fylt med oppdrag, hemmeligheter og samleobjekter. Helt til slutt avsløres det også at det blir mulig å skape kaos sammen med opp til tre andre spillere, så da er det greit å vite at man kan pynte geitene sine med mange ulike hatter og gjenstander for å både se kul ut og skille seg ut fra de andre når spillet slippes på PC, PlayStation og Xbox i høst.