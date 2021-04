Goat Simulator-skapernes Just Die Already kommer i mai

Du ser på Annonser

Det har nylig blitt avslørt at Just Die Already fra skaperne av Goat Simulator lanseres den 20. mai på PC, PlayStation 4, Xbox One og Nintendo Switch.

I dette sandkassespillet spiller man som en gruppe gretne gamle mennesker som er ute og terroriserer gatene etter å ha blitt kastet ut av gamlehjemmet. Det byr på mange farlige utfordringer som du kan fullføre enten alene eller online med opp til fire andre spillere. Ved å utføre disse dødelige stuntene får du Retirement Tickets som kan brukes til å skaffe et bosted på et nytt gamlehjem.

I spillets Steam-beskrivelse står det: "Just Die Already is an old people mayhem sandbox game created by the designers of Goat Simulator. You are old and angry and you've just been kicked out of your retirement home. How will you survive in a world that wants you to Just Die Already?"

Øverst kan du se gameplay vi tok opp fra spillets demo.