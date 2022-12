HQ

En av de merkeligste (på en positiv måte) kommende titlene i 2023 er God of Rock, som opprinnelig var forventet å slippes sent i 2022, men som nå er bekreftet for 18. april i en ny trailer. Dette er et spill som kombinerer slåssing med musikk - og sluttresultatet ser faktisk veldig interessant ut.

Sjekk ut videoen nedenfor for musikalske kamper på en måte du sannsynligvis aldri har sett før.