God of War knuser rekorder for PlayStation på PC

Både Horizon: Zero Dawn og Days Gone har solgt ganske bra på PC til tross for at førstnevnte hadde en litt trøblete start, men PlayStation kan trygt si at alle gode ting er tre.

PC-utgaven av God of War har ikke bare fått fremragende anmeldelser, men setter tydeligvis salgsrekorder også. I skrivende stund har nemlig Santa Monica sitt mesterverk hatt 73,529 spillere samtidig på Steam, noe som knuser de to andre overnevnte. Til sammenligning hadde Horizon: Zero Dawn maks 56,557 spillere og Days Gone 27,450 spillere.

Slettes ikke verst med tanke på at spillet ble lansert på fredag, så vi får se om God of War kan gå over 100,000.

Har du prøvd det på PC? Hva synes du eventuelt, eller hva stopper deg fra å hoppe inn?