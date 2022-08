God of War oppsummert på 7 minutter i kul video

HQ

Vi er nå under tre måneder unna lanseringen av God of War: Ragnarök, så forhåpentligvis har de fleste av dere kommet gjennom det forrige spillet slik at historien gir mer mening. Om det ikke er tilfellet eller du ikke har tenkt å gå gjennom fantastiske God of War de neste tre månedene har heldigvis Sony en annen løsning.

De har nemlig fått inn Felicia Day og Alastair Duncan til å oppsummere historien i God of War sammen med noen smått animerte bilder for å virkelig forsterke innlevelsen i den nesten sju minutter lange videoen under. Dermed får vi også noen hint om hvilke deler av spillet utviklerne mener er viktigst å vite før God of War: Ragnarök.