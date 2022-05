God of War: Ragnarök blir langt bedre for flere spillere

HQ

Siden Sony fortsatt ikke har sagt noe annet enn at God of War: Ragnarök fortsatt skal slippes i år er det mange som forventer å høre og se mer fra det veldig etterlengtede spillet snart. Derfor må det være lov å si at selskapet nå leker litt med fansen.

Mika Pavlin, som er "Lead UX Designer hos Santa Monica Studios, har nemlig skrevet en omfattende blogg om God of War: Ragnarök. Nærmere bestemt handler den om hvordan spillet vil være tilgjengelig for enda flere takket være en rekke nye innstillinger. Faktisk vil det være over 60 ulike ting som kan justeres. Noen av disse vil de som har spilt PC-utgaven av God of War kjenne igjen siden det for eksempel blir mulig å gjøre slik at man løper automatisk, at siktet forblir på skjermen til enhver tid og om man må holde eller bare trykke inn knapper for å sikte eller blokkere. I tillegg til disse vil menyene være mer oversiktelige, det vil være langt flere måter å tilpasse underteksting på, symboler og tekst på skjermen kan gjøres mye større, en høykontrastmodus har blitt implementert, kontrollene kan tilpasses i mye større grad, lyden vil kunne gi deg mer informasjon om hva som skjer på skjermen, hvor behjelpelig og følsomt siktet er kan endres og veldig mye mer du både kan lese mer om i bloggen og få vite mer om senere i år.