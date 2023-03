God of War: Ragnarök er det mest nominerte spillet noensinne på BAFTA-ene

HQ

BAFTA har nylig kunngjort de nominerte til sin 2023 BAFTA Game Awards-seremoni. Ledende er God of War: Ragnarök, med hele 14 nominasjoner, inkludert beste spill, fortelling, spilldesign og kunstnerisk prestasjon.

Elden Ring, spillet som også har fått mange prestisjetunge nominasjoner sammen med God of War: Ragnarök, er oppe i syv priser. Noe overraskende er indiehiten Stray nominert i åtte kategorier på årets BAFTA-er.

Hvis du vil ha ditt å si for BAFTA-prisene i år, kan du, men bare i en kategori. Avstemningen er nå åpen for EE Game of the Year-prisen, med sin kortliste bestående av God of War: Ragnarök, Elden Ring, Horizon Forbidden West, Immortality, Marvel Snap og Stray.

BAFTA Game Awards vil finne sted torsdag 30. mars og vil bli livestreamet på BAFTA offisielle Twitch-kanal fra kl. 18.50 BST.

Vil du være tuning inn i BAFTAs? Sjekk ut hele listen over kategorier og nominerte her.