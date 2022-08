God of War: Ragnarök får egen sjokolade og chili-saus

HQ

Xbox Game Studios er kjent for å lage spesielle konsoller, kontrollere, hodetelefoner, statuer og hva det måtte være i samarbeid med andre populære selskaper, mens PlayStation er langt mer sparsomme med slikt. Derfor kom dagens annonsering ganske overraskende på...særlig med tanke på hva det omhandler.

Den nordiske avdelingen av PlayStation har nemlig inngått et samarbeid med Chili Klaus for å lage to God of War: Ragnarök-inspirerte produkter: en sjokolade og selvsagt en chilisaus. Disse heter Holmgang: Fiery God of War Ragnarök, og skal bli tilgjengelige i utvalgte butikker den 19. oktober for å varme opp til lanseringen av spillet den 9. november.

Chilisausen trykker til med deilige 1,8 millioner på Scoville-skalaen, så jeg håper du liker sterk mat. Sjokoladen passer litt bedre for flere siden disse vil overraske ved at hver kule har ulik styrke, så det hadde jo vært gøy å streame det etterlengtede spillet mens man spiser dem.

Som du kan se i bildet under har Klaus altså valgt å fremheve seg selv i stedet for Kratos og Atreus, men det er vel likevel grei markedsføringen av årets største PlayStation-spill.

Bruker du å kjøpe slikt og tror du det påvirker mange?