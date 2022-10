God of War: Ragnarök har høyeste aldersgrense

HQ

Nå er det bare noen dager til PlayStation Studios og Santa Monica Studios bekrefter at God of War: Ragnarök har "gone gold", og er klart for lansering på PS4 og PS5 den 9. november, så da kan vi like gjerne varme opp med den minst overraskende detaljen om spillet.

USA og Canada ESRB har nemlig gitt God of War: Ragnarök høyeste aldersgrense som er "M for Mature", noe som uten tvil betyr at det blir 18+ her til lands når PEGI offentliggjør sin dom. Grunnen til dette er i kjent stil vagt beskrevet:

"Players explore various realms and engage in frenetic hand-to-hand combat against human-like raiders and fantastical creatures (e.g., centaurs, trolls, dragons). Players use axes and chained blades to battle enemies, often resulting in large blood-splatter effects and dismemberment. Players can perform finishing attacks that depict close-up impalement via bladed and hand-held weapons; repeated axe strikes to a creature's neck results in decapitation. The words "f**k" and "sh*t" are heard in the game."

Dermed fortsetter Kratos' siste eventyr i nordisk mytologi seriens tradisjon med å inneholde elementer mange vil si er upassende for de under 18 år, så det er bare å glede seg til det har gått 5 uker.