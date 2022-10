God of War: Ragnarök - Hvordan kan historien bli enda bedre?

HQ

Noe av det de aller fleste roser God of War for er historien, så det er selvsagt enorme forventninger til hva oppfølgeren vil levere på det området. Både Sony og Santa Monica Studio er selvsagt fullstendig klare over dette, så da er det bare naturlig å starte med akkurat den delen når de nå starter en videoserie som skal avsløre mer om God of War: Ragnarök.

I videoen under kan du se og høre forfatterne av God of War: Ragnarök oppsummere noen av de viktigste detaljene man bør vite eller huske fra forgjengeren, ulike måter Ragnarök bygger videre på disse, hvor utfordrende det har vært å lage et såpass ambisiøst spill under pandemien og selvsagt tanker de har om hvordan det er å avslutte denne norrøne delen av sagaen etter "bare" to spill.

Neste torsdag rettes fokuset mot kampsystemet, så titt gjerne innom igjen da.