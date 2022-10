God of War: Ragnarök kan spilles med opptil 120 bilder i sekundet på PS5

Når kommer God of War: Ragnarök-anmeldelsen? den 17 oktober 2022 klokken 17:23 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Det er fortsatt litt over tre uker til millioner av spillere over hele verden kan få fingrene i den etterlengtede oppfølgeren til God of War, men Sony virker allerede...

God of War: Ragnarök har høyeste aldersgrense den 3 oktober 2022 klokken 12:41 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Nå er det bare noen dager til PlayStation Studios og Santa Monica Studios bekrefter at God of War: Ragnarök har "gone gold", og er klart for lansering på PS4 og PS5 den...