Noe av det dumme med å anmelde spill før lansering er at jeg da ofte tester en upolert utgave som kanskje har tekniske skavanker eller mangler enkelte funksjoner. God of War: Ragnarök er et eksempel på dette.

Santa Monica Studio bekrefter på Twitter at God of War: Ragnarök, akkurat som God of War, lanseres uten en Photo Mode siden denne først kommer senere. Dermed må både du og jeg nøye oss med å bare ta vanlige skjermbilder av det ekstremt pene spillet den første tiden.