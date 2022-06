God of War: Ragnarök lanseres visst i november

HQ

Mange av dere la sikkert merke til at den spanske avdelingen av Gamereactor og flere av de andre landene våre hevdet at God of War: Ragnarök hadde blitt utsatt til 2023 tidligere denne uken. Silje og jeg valgte å ikke bruke den nyheten, og nå skal du høre hvorfor.

Jeg har nemlig hørt at God of War: Ragnarök bare har blitt utsatt fra september til november i år. Grunnen til at det ikke blir september er selvsagt at The Last of Us: Part I lanseres da, så Santa Monica og PlayStation bestemte seg da i stedet for å ta nytte av Starfield sin utsettelse og gå for 2022s ellevte måned.

Alltid pålitelige Jason Schreier hos Bloomberg har også kilder som hevder at spillet kommer i november om noen av dere fortsatt tviler på min troverdighet. Nå får vi bare se om utviklerne klarer å holde denne timeplanen eller om God of War: Ragnarök faktisk må utsettes til 2023 etter hvert. Jeg tviler siden kildene mine hevder utviklingen nærmest er ferdig, men man vet aldri i disse dager.