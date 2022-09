God of War: Ragnarök ser ekstremt heftig ut i historietrailer

HQ

Flere av dere ante nok hva Sony hintet til da selskapet sa at kveldens State of Play-sending ville fokusere på japanske spill, men også ville ha et par overraskelser fra andre steder i verden. En av disse kom selvsagt helt til slutt.

Og det var forståelig nok God of War: Ragnarök. Under kan du se historietraileren som viser noen av de nye skapningene og personene Kratos og Atreus vil møte på og kjempe mot, glimt av den uunngåelige kampen mot Thor og flere andre ting som gjør det fullstendig klart at dette i alle fall blir en bra opplevelse i november.

Vi har også fått en trailer som viser frem den spesielle DualSense-kontrolleren inspirert av denne duologien som slippes samtidig som spillet.

HQ