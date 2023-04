God of War: Ragnaröks hovedtema har en engelsk oversettelse

HQ

Bear McCreary har nylig avslørt den engelske oversettelsen av Kratos' hovedtema i både God of War fra 2018 og oppfølgeren, og forteller oss hvordan musikken forholder seg til karakteren og reisen hans.

Temaet for God of War fra 2018 er melankoli, da det gjenspeiler Kratos etter at han forlot Hellas for Midgard. God of War: Ragnaröks tema endrer teksten litt, ettersom vi ser mer av God of Wars refleksjon over fortiden hans og hvordan han ønsker å forme fremtiden.

Sjekk ut temaet fra 2018-spillet nedenfor:

"Exiled god. Father's shame. Mother's hope. Child in pain.

Exiled god. Father's shame. Mother's hope. Child in pain. Son of war.

Truth denied. Wounds remain.

Heal his rage.

Exiled god. Storm of hate. Growing fear. Wounds remain. Confront the past.

Divine plague. My sins laid bare.

Trust the boy. Heal his rage.

Curse of blood. Beyond repair.

Trust the boy. Heal his rage.

He will leave. I've no redemption.

Exiled god. Father's shame. Mother's hope. Child in pain.

Exiled god. Storm of hate. Trust the boy. Heal his rage.

Growing fear. Wounds remain.

He's in pain. He needs a father not a god. Curse of blood. I've no redemption.

Wounds remain. Confront the past."