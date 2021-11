God of War, The Last of Us, Hades og Ratchet & Clank feirer Thanksgiving med kule bilder

HQ

En rekke spillutviklere lar de talentfulle kunstnerne sine avslutte året rett før de tar ferie i desember ved å lage noen koselig bilder for å feire anledningen, og enkelte gjør det samme for Thanksgiving.

Blant annet har Santa Monica Studio, Naughty Dog, Insomniac og Supergiant Games delt noen spesielle bilder på sosiale medier. Med tanke på at vi her snakker om skaperne av henholdsvis God of War, The Last of Us, Ratchet & Clank og Hades kommer det ikke som et sjokk at disse er ganske kule også selv om enkelte av oss har sett dem før.