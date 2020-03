God of War-figur viser oss fingeren uten at vi vet det

Spoilere for den første bosskampen i spillet kommer under!

Utviklere liker ofte å skjule en del ting i spillene sine bare for litt intern humor eller noe slikt, og nå har en person funnet noe artig i 2018s God of War.

Lance McDonald har nemlig funnet en måte å få styre kameraet akkurat som han vil i God of War, og har delt flere interessante detaljer på Twitter. Blant disse er noe som skjer i den første bosskampen mot det jeg skal nøye meg med å kalle The Stranger her. Etter å ha kastet han utenfor viser det seg nemlig at luringen peker to langefingre opp mot Kratos, så allerede der er det vel tydelig at forholdet mellom de to ikke akkurat blir hyggelig utover i spillet. Bare en artig liten detalje sent en torsdagskveld.