God of War-regissør ønsker å lage et Castlevania-spill

God of War: Ragnarök er nå ute, så hva vil studioet bak, Sony Santa Monica, gjøre videre? De har allerede bekreftet at de har flere jern i ilden, men spør du regissør Eric Williams, så ønsker han faktisk å lage et Castlevania-spill.

I den nyeste episoden av Kinda Funnys spoilercast sier han ikke bare at det er Castlevania han gjerne vil jobbe med, men han ber fansen om hjelp til å få det til å skje:

"You guys can make it happen, because you have the audience of the world here... I don't know what I'm doing next, but if somebody gives me that Castlevania license, we would love to make that."

Det skal imidlertid sies at rykter tidligere har indikert at Konami allerede har planer om å gjenopplive lisensen. Men hvordan? Det vet vi ikke.