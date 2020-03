God of War-sjefen lager Google Stadia-studio

Før noen av dere går helt berserk er det greit å spesifisere at jeg ikke snakker om God of War sin "Creative Director", Cory Barlog, her, men den personen som var nest mest i rampelyset.

Google kan nemlig annonsere at de har åpnet et nytt utviklerstudio i Playa Vista, California, og det viser seg at det er Shannon Studstill som skal lede studioet. For de av dere som ikke vet det var Studstill lederen av PlayStations Santa Monica Studio i omtrent tjue år, så man kan trygt si at hun har vært med på en fantastisk utvikling gjennom årene. Nå er altså en æra over, så vi får se om hun kan gi oss noen fantatiske opplevelser fra dette nye studioet når det første spillet kommer om en del år også.

Når det gjelder Santa Monica Studio er det Yumi Yang som tar over sjefsrollen, noe som ikke er særlig rart om du ser hvor viktig hun var under utviklingen av God of War i Raising Kratos-dokumentaren