God of War-skaperne jobber med nytt spill

Vi visste allerede at Santa Monica Studio jobber med det som foreløpig bare kalles God of War: Ragnarök, så enkelte har stusset på hvorfor studioet stadig har søkt etter nye forfattere, konseptartister og lignende. I dag har den mest åpenbare teorien blitt bekreftet.

Nå har nemlig God of War-skaperne utlyst en stilling som "Art Director", og den gjør det fullstendig klart at den utvalgte skal jobbe med et uannonsert spill. Dermed er det en gang for alle åpenbart at studioet skal få lage noe annet enn God of War igjen, men noe mer enn det får vi nok ikke vite før om flere år med tanke på stillingene som fortsatt lyses ut. Interessant er det uansett. Spesielt siden Cory Barlog, en av hovedforfatterene og lederen av God of War, i lang tid har delt sitt ønske om å starte et helt nytt univers, så du skal ikke se bort fra at den meget talentfulle karen er hovedmannen bak dette prosjektet.