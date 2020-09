Godfall er offisielt ferdigutviklet og klart for lansering

Du ser på Annonser

Det er kanskje ikke next-gen-spillet som folk flest gleder seg mest til, men utvikleren Counterplay Games har bevist i flere omganger at de er seriøse rundt Godfall, og at de ikke bare har laget en Live Service-klone, men et stort, kamporientert eventyr.

Og nå vet vi at spillet ikke blir forsinket heller. Den planlagte lanseringen skjer på PlayStation 5 og PC den 12. november, og spillet er nå offisielt ferdigutviklet. Dette skriver utgiver Gearbox på Twitter:

"We're proud to share that @PlayGodfall has officially gone gold on PlayStation 5! On behalf of everyone working from home at Counterplay Games and Gearbox Publishing, we can't wait to ascend alongside you on #PS5 in November!"

Vi gleder oss til å anmelde spillet i november. Ser du frem til Godfall?