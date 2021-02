Godfall får ny "Primal"-oppdatering som tilføyer masse nytt innhold

Du ser på Annonser

Under gårsdagens Epic Games Showcase avslørte Godfall-utviklerne at det har kommet nytt innhold til Godfall i form av en ny oppdatering ved navn "Primal". Spillet ble jevnt over ikke så veldig godt mottatt, men utviklerne har likevel ikke gitt opp med å støtte det, og den nye oppdateringen tilføyer blant annet mer innhold til sluttspillet.

Tower of Trials er blitt oppdatert, og et Ascension-levelsystem har blitt tilføyet, som tillater spillere å få nye krefter og bonuser etter å ha nådd høyeste level. Nye Primal-gjenstander er også tilgjengelig, som gir masse buffs til spillets eksisterende loot.

Komplett liste over alt som er oppdatert finner du her.

En trailer for oppdateringen finner du nedenfor. Hva synes du selv om Godfall?