Godfall klart for Xbox og Steam i april

HQ

Det ble raskt klart at Gearbox og Counterplay sitt Godfall ville bli et klassisk eksempel på spill som glemmes helt vekk etter å ha blitt sluppet samtidig som nye konsoller, men det vil i alle fall selges et par ekstra eksemplarer om et par uker.

Dette siden de to selskapene forteller at Godfall skal lanseres på Steam, Xbox One og Xbox Series i form av en Ultimate-utgave den 7. april. Denne vil selvsagt inneholde alt som har kommet til Epic Games Store- og PlayStation-utgavene så langt, samt den etterlengtede Exalted-oppdateringen som blir tilgjengelig overalt samme dag. Sistnevnte vil blant annet gjøre det lettere og raskere å fikse utstyr i menyene, fjerne flere av de mest plagsomme tingene med å bli slått i bakken og forbedre samarbeidsfokuset i den nye Spirit Realms-modusen. I tillegg vil Xbox Series-utgavene støtte både VRR, Dolby Vision og mer.