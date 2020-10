Godfall krever konstant internettforbindelse for å spille

Du ser på Annonser

Godfall startet med å bli stemplet som et Live Service-spill, men i ettertid har utvikleren Counterplay gått ut med at dette ikke er tilfellet. Det viser seg dog at det vil kreve en konstant internettforbindelse når man spiller, selv om man kan spille og nyte det helt alene i singleplayer.

Dette bekreftet utvikleren via Twitter:

<em>"Godfall is not a service game, but does require an internet connection to play."</em

Ikke bare det, for ifølge PlayStation.com kreves det også at du har et aktivt PlayStation Plus-medlemskap for å spille, også om du spiller solo.