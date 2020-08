Godfall strever fortsatt med å imponere i gameplaypresentasjon

Du ser på Annonser

Dere som leser undertegnedes anmeldelser har kanskje fått med dere at ørene mine spisser seg så snart jeg hører loot-system, så når utgiverne av Borderlands-serien sier de hjelper til med et nærkampfokusert lootspill skulle man tro det skulle bli et klart kjøp når PlayStation 5 lanseres. Ikke i Godfall sitt tilfelle.

Håpet var at en skikkelig gameplaypresentasjon skulle overbevise meg etter noen mildt sagt middels trailere, men det vi fikk servert fra Godfall i State of Play-sendingen gjorde bare saken klar for meg: dette blir ikke noe kjøp.

Er det noe jeg ikke ser? Kampene ser upresise ut, fiendene er som tatt ut fra alle andre spill på markedet og figurdesignet er skummelt generisk. Jeg håper virkelig at noen av dere har mer positive tanker enn meg, for hvis ikke lukter det litt Battleborn-takter av dette.