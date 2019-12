Godfall-regissør forteller hvordan PS5-kontrolleren forbedrer opplevelsen

Under The Game Awards ble et av det første PlayStation 5-spillet avslørt, nemlig Counterplay Games' "looter slasher" Godfall. Spillet tar seg meget pent ut i de små klippene vi har sett, men det virker som at det regissør Keith Lee er mest begeistret for ved å lansere spillet på PlayStation 5 er den nye kontrolleren.

I et intervju med PlayStation LifeStyle forteller han hvordan de nye "Adaptive Triggers" og den haptiske feedbacken forbedrer kampopplevelsen.

"The exceptionally powerful SSD on the PlayStation 5 offers a new level of detail for each individual object as well as seamless loading of our expansiveness world. Our combat is kinesthetic in nature, so the new controller's "adaptive triggers" and haptic feedback will make moment-to-moment combat feel exhilarating and visceral."

Han har også bekreftet at Godfall er en PS5-lanseringstittel. Gleder du deg?