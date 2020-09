Du ser på Annonser

Flere og flere studioer har valgt å heve prisen på spillene en del til neste generasjon, mange av Sonys førstepartsspill vil for eksempel koste 69 dollar, i stedet for 59 som før var vanlig. Nå ser det ut til at det samme blir tilfellet med Godfall. Som GamingBolt rapporterer har blant annet BestBuy oppdatert deres priser på spillet, og det er $69.99 for standardutgaven og $99.99 for Ascended Edition.

Inntil videre har Ubisoft slått fast at deres spill vil koste $59.99.