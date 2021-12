Godt nyttår, alle sammen!

HQ

Nå er det ikke mange timene igjen av 2021 og derfor tenkte jeg å benytte anledningen til å skrive en liten nyttårshilsen.

2021 var året vi håpet å få leve normalt igjen etter at pandemien brøt ut, og til en viss grad fikk vi jo det i en periode, men så blomstret faenskapen igjen og nå er det flere som blir smittet enn noen gang før. Selv fikk jeg baken sparket ganske hardt av viruset nå på slutten av året, men jeg har kommet meg nå, tilsynelatende uten noen ettervirkninger, og det er jeg veldig, veldig glad for. Jeg håper at dere som leser dette har klart å holde dere friske, og hvis noen av dere er av de uheldige som har blitt syke nå, så ønsker jeg dere riktig god bedring! La oss håpe at 2022 blir langt mindre preget av Covid-19.

Året har heldigvis ikke bare vært dritt, for vi har fått servert noen ganske fantastiske spillopplevelser til tross for mange utsettelser. Returnal er min personlige favoritt fra året som har gått. Jeg elsker når spill gir meg en knakende god utfordring, og det fikk jeg her. Sammen med førsteklasses design på nesten alle fronter. Jeg elsker det! Jeg tenker også hele tiden tilbake på de mange minneverdige øyeblikkene i It Takes Two, som jeg spilte med DagV. Det er en spillopplevelse jeg kommer til å huske i mange, mange år fremover. Jeg har også kost meg gløgg med Ratchet & Clank: Rift Apart, Little Nightmares 2, Forza Horizon 5, Pokémon Brilliant Diamond, Riders Republic, Tales of Arise og et kjært gjensyn med Skyrim, bare for å nevne noen. Men om jeg skal utdype alle de gode opplevelsene fra året som har gått, blir denne teksten altfor lang.

Hvilket spill er din favoritt fra 2021?

Neste år har jeg et mål om å minske den enorme backloggen min, samtidig som jeg skal få spilt mange av de kommende spillene også, for jeg har jo ikke lyst til å gå glipp av noe! For å få til dette må jeg bli bedre på å spille ferdig spillene jeg begynner på, før jeg setter i gang med et annet, for det er jeg altfor god til. Men det skal jo ikke så mye til for å løse dette, eller? Vi får nå se. Jeg skal i hvert fall prøve.

Snart skal jeg spise meg altfor mett på kalkun sammen med familien før vi hilser det nye året velkommen med noen bobler i glasset og litt fyrverkeri. Hvordan feirer du nyttårsaften i år?

Skål, kjære lesere. Takk for at dere leser, kommenterer og gir oss tilbakemeldinger. Det setter vi enormt stor pris på! Jeg ønsker dere alle et riktig godt nyttår!