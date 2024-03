Godt over halvparten av spillutviklerne bruker allerede AI.

HQ

AI er det store moteordet i år som i 2023, og for mange skaper det en god porsjon frykt. Etter hvert som AI fortsetter å utvikle seg, frykter mange for levebrødet sitt. Samtidig er det de som ser AI som et skritt fremover, en måte å hjelpe oss i hverdagen på.

Det ser ut til at folk allerede er i ferd med å ta teknologien i bruk i spillbransjen. Unity rapporterer at 62 % av spillutviklingsstudioene bruker AI i en eller annen form. Ifølge den årlige markedsrapporten brukes AI hovedsakelig til "å lage prototyper raskt og til konseptutvikling, oppretting av ressurser og verdensbygging".

38 % av studioene er fortsatt tilbakeholdne med å bruke AI, men 71 % av studioene som bruker AI, sier at det har forbedret driften.

Det ser altså ut til at AI kan være fremtiden. Hva synes du om denne statistikken?