Godzilla blir politisjef i Tokyo for en dag

HQ

Jeg skjønner ikke hvordan noen kan begå kriminalitet i Gotham eller Metropolis. Vissheten om at noen i kappe kommer til å ødelegge kroppen din, gjør at det føles ganske meningsløst å rane vinmonopolet.

Jeg kan tenke meg at de kriminelle i Tokyo fikk en lignende følelse da Godzilla ble sjef for en politistasjon i byen for en dag. I en video som Kaiju No.14 har lagt ut på nettet kan vi se politifolk stå ved siden av en riktignok kortere versjon av monsterkongen.

Vi er ikke sikre på om Godzilla klarte å oppklare noen forbrytelser, men han fikk i hvert fall gå rundt i Tokyo med et kult skjerf på skulderen, eskortert av politiet gjennom gatene. Sannsynligvis var denne miniparaden nok til å skremme bort eventuelle forbrytere.

Vil du at Godzilla skal holde gatene dine trygge?