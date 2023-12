Godzilla Minus One-regissøren har "kompliserte følelser" til oppfølgere

HQ

Den japanske, overdimensjonerte monsterøglen går fortsatt sin seiersgang over hele verden, og den siste Godzilla-filmen har vært en enorm suksess i USA. Som vi rapporterte for noen dager siden ble Godzilla Minus One den mest innbringende japanske live-action-filmen noensinne over dammen.

Spørsmålet om en mulig oppfølger er derfor helt naturlig, noe regissøren selv føler seg usikker på. Han innrømmet dette i et intervju med GQ Japan, der han sa følgende:

"Jeg vil gjerne se noen andres Godzilla, men jeg vil også lage en neste gang. Jeg har veldig kompliserte følelser."

Et veldig japansk svar, ydmykt som bare det. Men en pause er aldri feil for å få litt avstand til ting, ikke sant?

Synes du Yamazaki bør lage en oppfølger, eller bør noen andre få sjansen?